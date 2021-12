A cerimónia de lançamento do “Festival de Luz de Macau 2021 – Viajantes de Marte”, que arranca em conjunto com um outro evento organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), a “Gala de Drones Brilha sobre Macau”, teve lugar hoje (dia 4), ao fim da tarde, na marginal do Centro de Ciência de Macau, oferecendo aos residentes e visitantes uma viagem rica e empolgante por Macau.

Presidiram à cerimónia de ignição, que marcou o arranque do “Festival de Luz de Macau 2021 – Viajantes de Marte” e da “Gala de Drones Brilha sobre Macau”, a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, o director da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Tai Kin Ip, o director Interino da Direcção dos Serviços de Assuntos de Subsistência da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Huang Yujie, a vice-presidente do Instituto Cultural, Cheong Lai San, a vice-presidente do Instituto do Desporto, Lam Lin Kio, a chefe do Departamento dos Assuntos Culturais e Recreativos e de Educação Cívica do Instituto para os Assuntos Municipais, Patsy Ko Pui San, o chefe da Divisão de Divulgação e Promoção da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Ng Chan Teng, o curador do Centro de Ciência de Macau, Sio Hon Pan, e a presidente da Comissão Executiva da TDM – Teledifusão de Macau, S.A., Lorman Lo.

Integração intersectorial de “turismo + cultura e criatividade” para promover a economia comunitária

Ao discursar na ocasião, Maria Helena de Senna Fernandes referiu esperar que o Festival de Luz de Macau, que se realiza já pelo sétimo ano consecutivo, e tem sido muito bem acolhido pelos residentes e visitantes, a par com a “Gala de Drones Brilha sobre Macau”, que é um evento organizado pela primeira vez pela DST, produzam um efeito adicional para atrair mais residentes e visitantes a percorrerem e consumirem nos diferentes bairros comunitários, enriquecendo a experiência turística, bem como contribuindo para o aprofundamento da integração intersectorial do “turismo + cultura e criatividade”, beneficiando, ao mesmo tempo, as lojas dos bairros e promovendo a economia nocturna e comunitária.

Festival de Luz de Macau entra nos bairros comunitários

O “Festival de Luz de Macau 2021 – Viajantes de Marte” tem lugar entre 4 de Dezembro de 2021 e 2 de Janeiro de 2022, das 19h00 às 22h00 (com o último espectáculo de vídeo mapping de cada noite a começar às 21h50), para trazer animação e energia positiva aos residentes e visitantes, e destacar a imagem de Macau como uma cidade saudável e apropriada para visitar. Instalações de luz, jogos interactivos e espectáculos de vídeo mapping iluminam a Zona Nova de Aterros do Porto Exterior (NAPE), Zona de Nam Van, Zona Norte, Zona da Praia do Manduco, Zona do Centro, Taipa e Coloane, com um total de 17 pontos em sete roteiros.

Quatro espectáculos de vídeo mapping estão a ser realizados por equipas de Macau, Hengqin, Changsha e Tóquio, projectados em edifícios e pontos de atracção turística:

1. Centro de Ciência de Macau: “Sabor Original de Macau”, por uma equipa oriunda de uma das Cidades Criativas da UNESCO em Artes e Média – Changsha;

2. Largo do Pagode do Bazar, na Zona do Centro: “Nós”, apresentado pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Subsistência da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin;

3. Largo dos Bombeiros, na Taipa: “GLID”, por uma equipa criativa de Tóquio. Embora não tenha podido deslocar-se pessoalmente a Macau devido à pandemia, a equipa enviou os trabalhos de vídeo mapping criados através da internet, e a entidade co-organizadora de Macau apoia na realização da projecção, fornecendo equipamentos e pessoal técnico;

4. Capela de São Francisco Xavier, em Coloane: “Em Pares”, por uma equipa criativa de Macau.

Mais detalhes do programa do evento podem ser obtidos na página electrónica da DST do Festival de Luz de Macau 2021 (mlf.macaotourism.gov.mo/index_en.html) e através da conta oficial no WeChat.

Medidas de prevenção epidémica

O Festival de Luz de Macau 2021 adopta uma série de medidas de prevenção pandémica. Foi criada área de entrada e saída para aceder ao festival, e há controlo do fluxo de pessoas. O público deve fazer fila para entrar conforme a situação no local, tem de exibir o Código de Saúde de Macau de cor verde válido, submeter-se à medição da temperatura corporal, manter uma distância social de um metro e usar máscara durante todo o evento. Nos locais do festival foi ainda afixado o Código de Local para permitir aos visitantes acederem à aplicação de telemóvel do Código de Saúde de Macau para registar o seu percurso. A DST acompanha de perto a situação pandémica para colaborar de forma activa com as respectivas orientações emitidas pelos Serviços de Saúde e proceder às medidas relacionadas em tempo oportuno.

A DST continuará a aprofundar a integração intersectorial “turismo +” e a desenvolver activamente a economia de turismo comunitário. No futuro, continuar-se-á a apresentar actividades diversificadas e apelativas, para proporcionar aos visitantes uma experiência turística enriquecedora.

(Direcção dos Serviços de Turismo)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21LDWDszv?4