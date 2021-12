Um seminário de promoção do ambiente de negócios e vantagens comerciais de investimento nos mercados lusófonos atraiu 70 empresários em Chongqing, no sudoeste da China, na sexta-feira, avançou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Segundo um comunicado, o seminário incluiu 68 sessões de bolsas de negócios, com empresas de sectores como comércio de vinho, venda a grosso e a retalho, hotelaria, restauração e comércio electrónico.

A conferência, co-organizada pelo IPIM e pela Comissão Municipal de Comércio de Chongqing, fez parte do evento promocional “Semana de Macau em Chongqing”, que arrancou na sexta-feira.

Segundo a Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, durante a cerimónia de abertura, o Vice-Presidente do Município de Chongqing, Cai Yunge, disse que a cidade quer criar novas parcerias comerciais com Países de Língua Portuguesa através de Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

