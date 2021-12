O Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) organiza esta noite (21:30, hora de Macau) a sua conferência anual, desta vez dedicada ao tema “A China em Movimento e o Futuro da Relação Bilateral”.

Segundo o programa, o Presidente da CEBC, Luiz Augusto de Castro Neves, vai fazer um discurso de boas-vindas, com o Embaixador do Brasil em Pequim, Paulo Estivallet de Mesquita, como orador principal do evento.

A conferência terá duas sessões, uma sobre sustentabilidade e outra sobre o novo modelo de crescimento da China.

Adalberto Maluf, Director de Marketing e Sustentabilidade da BYD Co. Ltd no Brasil e Presidente da Associação Brasileira do Veículo Eléctrico, o Vice-Presidente Corporativo da China Three Gorges Brasil Energia Ltda, José Renato Domingues, e o Director de Estratégia e Planeamento do Centro Nacional para Estratégia de Mudanças Climáticas e Cooperação Internacional da China, Chai Qimin, irão falar durante o evento.

A conferência vai decorrer online, com interpretação simultânea em mandarim, inglês e português.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/conselho-empresarial-brasil-china-discute-relacoes-bilaterais-esta-noite/