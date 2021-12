O 24.º Festival da Lusofonia arranca amanhã nas Casas da Taipa, em Macau, promovendo as culturas dos Países de Língua de Portuguesa, avançou o Instituto Cultural do território.

Segundo um comunicado, o festival vai incluir espectáculos de música, de dança, gastronomia, arte e artesanato de 10 países e regiões de língua portuguesa, incluindo Goa, Damão e Diu, na Índia.

Cerca de 30 grupos artísticos lusófonos de Macau e o Grupo de Dança Kylin de Dongguan, na província vizinha de Guangdong, irão actuar no palco principal do festival.

Um restaurante temporário irá servir especialidades dos vários países e regiões de língua portuguesa à hora do jantar, no Largo do Carmo, enquanto junto à entrada para as Casas da Taipa será instalado um quiosque que servirá petiscos e bebidas típicas portuguesas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/festival-promove-culturas-dos-paises-de-lingua-portuguesa-em-macau/