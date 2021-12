A China comprou cerca de 4,97 milhões de toneladas de pasta de madeira do Brasil nos primeiros oito meses de 2021, tornando-se assim o principal destino para as exportações brasileiras deste tipo de produto, avançou o Chinapaper.net.

Segundo o portal noticioso chinês, as importações chinesas de pasta de madeira do Brasil deverão terminar 2021 acima do valor registado no ano passado: 7,59 milhões de toneladas.

De acordo com dados citados na notícia, publicada na segunda-feira, a China foi o destino de 48,7 por cento das exportações brasileiras de pasta de madeira em 2020.

O Brasil tornou-se também em 2021 o principal fornecedor de matéria-prima para a produção de papel na China, exportando 5,7 milhões de toneladas de celulose para o mercado chinês nos primeiros 10 meses do ano, mais do dobro do que em todo o ano de 2012.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-principal-destino-para-exportacoes-brasileiras-de-pasta-de-madeira/