São Tomé e Príncipe e a China assinaram na semana passada um memorando de entendimento de promoção da cooperação bilateral no âmbito da iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”, avançou a Embaixada chinesa no país africano.

Segundo um comunicado, o acordo foi assinado pela Embaixadora da China em São Tomé, Xu Yingzhen, e por Edite Ten Jua, Ministra são-tomense dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

No âmbito do memorando de entendimento, China e São Tomé e Príncipe irão promover oportunidades adicionais de cooperação em áreas como as infra-estruturas, economia, comércio, cultura e formação de recursos humanos, disse a diplomata chinesa.

Edite Ten Jua disse esperar que a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” leve a uma colaboração e intercâmbio mais profundos com a China, que apoiem o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/sao-tome-e-principe-junta-se-a-iniciativa-uma-faixa-uma-rota/