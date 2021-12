De 9 a 10 de Dezembro, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian recebeu respectivamente visitas de várias delegações ao Secretariado do Fórum de Macau, nomeadamente delegações do Departamento do Comércio da Província de Fujian, da Direcção dos Serviços de Desenvolvimento Económico da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, do Departamento do Comércio da Província de Hunan, do Conselho para a Promoção do Comércio Internacional do Município de Dongguan e do Comité dos Assuntos Exteriores da Assembleia Popular do Município de Shenzhen.

Nos encontros com a delegação chefiada pelo Sub-Chefe do Departamento do Comércio da Província de Fujian, Dr. Hang Dong, com a delegação chefiada pelo Chefe do Departamento do Comércio da Província de Hunan, Dr. Shen Yumou, com a chefiada pelo Vice-Presidente do Conselho para a Promoção do Comércio Internacional do Município de Dongguan, Dr. Zheng Wenzhi, e com a delegação chefiada pelo Chefe do Comité dos Assuntos Exteriores da Assembleia Popular do Município de Shenzhen, Dr. Ren Guomin, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian fez uma apresentação sobre o Fórum de Macau e o seu Secretariado Permanente, incluindo os trabalhos relacionados, para além de trocar impressões com as delegações sobre questões de interesse, entre as quais o pleno aproveitamento do papel de Macau enquanto Plataforma, o estabelecimento de ligações mais estreitas e a promoção da cooperação económica-comercial e intercâmbios entre os Países de Língua Portuguesa e as províncias e municípios do Interior da China.

No encontro com a delegação chefiada pelo o Director Interino da Direcção dos Serviços de Desenvolvimento Económico da Zona de Cooperação Aprofundada, Dr. António Lei, as duas partes aproveitaram para trocar ideias sobre o aproveitamento do papel de Macau enquanto Plataforma e o apoio à construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin. O encontro contou ainda com a presença do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Casimiro de Jesus Pinto, e a Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado, Dra. Teresa Mok.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

