A representação comercial de produtos lusófonos e parcerias em projectos logísticos entre Macau e Países de Língua Portuguesa foram algumas das áreas abrangidas pelos mais de 80 acordos de cooperação assinados durante as três feiras comerciais que terminaram em Macau no domingo.

Mais de 1.280 expositores vindos de países e regiões como o Interior da China, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Hong Kong e Macau, participaram na Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2021, a 26.ª Feira Internacional de Macau e a Exposição de Franquia de Macau 2021.[TP1]

Uma zona de degustação montada no recinto permitiu alcançar uma parceria preliminar entre uma empresa de Macau que representa vinhos de Portugal e uma empresa distribuidora em Zhuhai, avançou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Cerca de 30 representantes de empresas e associações comerciais dos Países de Língua Portuguesa participaram, na sexta-feira, num seminário sobre as mais recentes políticas comerciais em Macau e na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/feiras-em-macau-fecham-negocios-com-paises-de-lingua-portuguesa/