A Embaixada da China em Díli concedeu bolsas de estudo a 75 estudantes da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL) para o actual ano lectivo, numa cerimónia realizada na segunda-feira.

Segundo um comunicado da Embaixada, o Embaixador da China em Díli, Xiao Jianguo, disse na cerimónia que as bolsas visam incentivar estudantes de famílias desfavorecidas e também reforçar os laços de amizade entre os dois países.

O diplomata sublinhou que, desde que o actual programa de atribuição de bolsas foi criado em 2019, a China apoiou mais de 185 estudantes timorenses de comunidades carenciadas.

O Reitor da UNTL, Francisco Miguel Martins, e a Directora-Geral do Ensino Superior e Ciência do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Maria Filomena Lay, agradeceram à China, não apenas pelas bolsas, mas também por disponibilizar vacinas contra a COVID-19 para proteger os professores e alunos da universidade, referiu o comunicado.

