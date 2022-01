A empresa dinamarquesa de energias renováveis Eurowind Energy anunciou, na semana passada, o início da construção de um projecto solar na vila de Alenquer, no centro de Portugal, utilizando painéis fabricados na China.

O fabricante chinês LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. forneceu 40.741 módulos solares de duas faces ao projecto Triana, com uma capacidade de geração eléctrica de 22 megawatts, numa área de 30 hectares.

O Triana vai começar a operar no terceiro trimestre de 2022 e poderá fornecer electricidade para abastecer 14.100 famílias quando estiver totalmente operacional, avançou o portal electrónico Renewables Now.

A LONGi quer “criar um futuro de neutralidade carbónica através do uso de energias verdes” em parceria com a Eurowind Energy, disse o Vice-Presidente Sénior da empresa chinesa, Dennis She, num comunicado divulgado pela empresa dinamarquesa em Agosto.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-dinamarquesa-lanca-projecto-solar-em-portugal-com-paineis-solares-chineses/