A empresa moçambicana de logística Mozambique STT e o grupo estatal chinês PowerChina Hubei Engineering Co. Ltd. assinaram este mês um acordo no valor de US$324 milhões para a construção de um porto de águas profundas.

Os trabalhos do porto de Chongoene, na província de Gaza, no sul de Moçambique, deverão começar em Janeiro, após a conclusão de estudos de engenharia e de impacto ambiental. O projecto deve estar concluído em Junho de 2025.

Segundo a agência noticiosa estatal moçambicana AIM, a principal missão do porto será escoar minério, tendo capacidade para processar 150 milhões de toneladas de carga por ano.

O porto será um componente essencial do Corredor de Desenvolvimento de Chongoene, um projecto no valor de US$700 milhões, que irá incluir uma linha de caminhos-de-ferro com 221 quilómetros até Chicualacuala, na fronteira com o Zimbabué, e uma oura linha até à província de Inhambane.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/grupo-chines-constroi-porto-de-aguas-profundas-no-sul-de-mocambique/