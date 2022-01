Foram publicados hoje (dia 30) os textos dos Critérios de avaliação da qualificação e habilitação dos mediadores da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e das Regras de boas práticas de deontologia profissional dos mediadores da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Para aceder à versão chinesa dos documentos (incluindo as versões em chinês tradicional e simplificado) e às versões portuguesa e inglesa, poderá consultar a página electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça ( https://www.dsaj.gov.mo/greaterbayarea/info/jointmeet.aspx#tab_b ) ou fazer a leitura do código QR.

Os dois documentos foram acordados conjuntamente pelo Departamento da Justiça da Província de Guangdong, pelo Departamento da Justiça do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong e pela Secretaria para a Administração e Justiça do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, tendo sido apreciados e aprovados na 3.ª Reunião Conjunta dos Departamentos Jurídicos da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, no dia 10 de Dezembro de 2021. A promulgação dos dois documentos contribuirá para a uniformização da qualificação e habilitação dos mediadores da Grande Baía e para a promoção da aplicação da mediação na Grande Baía, proporcionando garantias legais à construção da Grande Baía.

Os Critérios de avaliação da qualificação e habilitação dos mediadores da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau estabelecem essencialmente os requisitos quanto à qualificação e habilitação dos mediadores, o procedimento de avaliação das instituições de avaliação, os mecanismos de exclusão e de desistência, bem como a gestão do caderno dos mediadores, entre outros. As Regras de boas práticas de deontologia profissional dos mediadores da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau definem sobretudo as responsabilidades básicas e os princípios a seguir pelo mediador e o papel do mediador, bem como os requisitos relativos às capacidades do mediador, entre outros assuntos.

