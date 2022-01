O empreiteiro estatal chinês Power Construction Corporation (PowerChina) anunciou uma séria de doações em Maputo e Nacala, este mês, para ajudar os moçambicanos durante a pandemia da COVID-19.

O grupo chinês doou artigos domésticos, e material médico, escolar e de escritório a comunidades, escolas e instituições públicas moçambicanas, para ajudar as populações e criar um ambiente de ensino mais seguro.

Segundo um comunicado divulgado na semana passada, um consultor do PowerChina disse que o grupo chinês tem, simultaneamente, sido activo na prevenção de surtos da COVID-19 e mantido o ritmo de construção de um projecto na capital moçambicana.

De acordo com o comunicado, Wang Cunping, líder de um projecto do PowerChina na cidade de Nacala, no norte de Moçambique, disse que o empreiteiro reconhece a grande importância da tradicional amizade entre a China e África.

