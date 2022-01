Uma plataforma flutuante de exploração de gás natural liquefeito, fabricada na Coreia do Sul, chegou à costa do norte de Moçambique, onde irá ser colocada no campo de Coral, na Bacia do Rovuma, avançou a Lusa.

O Instituto Nacional de Petróleos (INP) de Moçambique disse na segunda-feira que está a decorrer o processo de certificação do heliporto da plataforma, para permitir o transporte das equipas de apoio e trabalho.

A chegada da plataforma está “em conformidade com o cronograma aprovado pelo Governo de Moçambique (…), prevendo-se que o início da produção ocorra até meados de 2022”, acrescentou o INP, num comunicado.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, o consórcio responsável pelo projecto inclui a petrolífera estatal chinesa China National Petroleum Corp, a empresa portuguesa Galp Energia S.A. e a petrolífera estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, entre outros parceiros.

