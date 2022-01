A 10 de Janeiro, o novo Secretário-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ji Xianzheng chegou a Macau e iniciou as suas funções.

O Secretário-Geral, Dr. Ji Xianzheng, exerceu o cargo como Subdirector do Departamento para os Assuntos da Europa do Ministério do Comércio da China, responsável pelos assuntos económicos e comerciais entre a China e os países europeus. Trabalhou como diplomata profissional no Departamento Económico e Comercial da Embaixada da China em Portugal e assumiu sucessivamente entre 2009 e 2018 o cargo de Conselheiro Económico e Comercial da Embaixada da China na Espanha e da Embaixada da China na Venezuela.

O Dr. Ji Xianzheng tem-se dedicado, ao longo dos anos, à diplomacia comercial, possuindo vasta experiência nos assuntos externos e comerciais, com conhecimentos profundos sobre a situação dos países de língua portuguesa e espanhola.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/tomada-de-posse-do-novo-secretario-geral-do-secretariado-permanente-do-forum-de-macau-dr-ji-xianzheng/