O Brasil exportou 86,63 milhões de toneladas de soja em 2021, um aumento de 5,3 por cento face a 2020 e um novo recorde anual, segundo dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

De acordo com o relatório anual da Anec, a China é de longe o principal destino para as exportações brasileiras, tendo atingido cerca de 60 milhões de toneladas de soja no ano passado, 70 por cento do total.

A cadeia brasileira de exportação de soja respondeu de forma expedita a controlos mais apertados em vários mercados – incluindo na China – no que toca a resíduos de produtos agro-químicos, organismos geneticamente modificados e níveis e qualidade de proteína, disse a Anec.

A colheita brasileira de soja atingiu um recorde de 137,1 milhões de toneladas na temporada 2020/2021, refere o relatório.

As exportações brasileiras de farinha de soja atingiram 16,9 milhões de toneladas em 2021, mais 0,4 por cento do que no ano anterior, e o valor mais elevado da última década.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-principal-destino-para-as-exportacoes-brasileiras-de-soja-em-2021/