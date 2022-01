O Turismo de Portugal organizou um evento no leste da China a promover o vinho do Pico e o enoturismo na ilha do arquipélago dos Açores, revelou a agência chinesa de viagens Tuniu.

O representante do Turismo de Portugal na China, Tiago Brito, falou sobre a Paisagem Vinha da Ilha do Pico, que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) classificou, em 2004, como Património Mundial da Humanidade.

Segundo um comunicado, o evento realizado em Nanjing, capital da província de Jiangsu, incluiu uma sessão de degustação de oito vinhos de diferentes regiões de Portugal, incluindo vinho do Porto, vinho verde e vinho branco.

O evento foi transmitido ao vivo na plataforma da NJBG, a radiotelevisão pública de Nanjing, na aplicação chinesa de transmissões ao vivo Niuka, e na plataforma da Tuniu.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

