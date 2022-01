Quase metade das exportações brasileiras de carne de porco em 2021 tiveram a China como destino, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

De acordo com um relatório divulgado na semana passada, o Brasil exportou 553.700 toneladas de carne suína para a China em 2021, mais 3,9 por cento do que no ano anterior.

O Brasil exportou para quase 100 países um total de 1,13 milhões de toneladas de carne de porco no ano passado, um aumento de 11 por cento em comparação com 2020 e um novo recorde anual.

As exportações brasileiras de carne suína renderam ao país US$2,64 mil milhões em 2021, segundo o relatório.

O Presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse que há “boas expectativas” para o sector em 2022, sendo que a Ásia deverá continuar a ser o principal destino da carne de porco brasileira.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-foi-o-destino-de-metade-das-exportacoes-brasileiras-de-carne-suina-em-2021/